Запечённая рыба поможет защититься от рака толстой кишки

Данные для проведения нового исследования были получены учёными из Исследования здоровья темнокожих женщин (BWHS). Оно проводилось с 1995 по 2021 год, и в нём участвовали 52 690 человек в возрасте от 21 до 69 лет.

Статистические анализы показали, что высокое потребление запечённой рыбы связано было у женщин со снижением вероятности развития колоректального рака на 26%. Важно, что рыба была именно запечённой, а вот связи между общим потреблением рыбы и риском этого вида рака не было. Вероятно, потому, что общее потребление включало все виды рыбы и все способы её приготовления.