Запор, диарея и другие распространённые побочные эффекты препаратов типа Оземпика

Запор, диарея и другие распространённые побочные эффекты препаратов типа ОземпикаМногие пытаются с помощью этих лекарств похудеть
Запор. Препараты для похудения могут замедлить пищеварение. Иногда это приводит к уменьшению или усложнению дефекации. Чтобы справиться с запором, сосредоточьтесь на гидратации (употреблении достаточного количества жидкости) и клетчатке.
Диарея. В этом случае помогает мягкая диета, которая ограничивает употребление клетчатки и включает много жидкости. Избегайте сухофруктов и продуктов без сахара.
Плохой аппетит. Ешьте часто и небольшими порциями. При этом сами порции должны содержать много питательных веществ. Смузи — отличный вариант, который включает смесь греческий йогурт, фрукты и зелень. Белок дадут сваренные вкрутую яйца, творог или хумус с овощами.
Тошнота. Ешьте часто. Наличие чего-то в желудке может помочь предотвратить ухудшение тошноты. Также во время приёма пищи выбирайте порции меньше и обезжиренные блюда. Шейла Паттерсон, основательница The Sugar Dietitian, рекомендует осознанно есть, замедлять при этом темп, обращать внимание на сигналы голода и сытости и прекращать есть, когда вы чувствуете сытость.
Усталость. Поддерживать постоянный уровень сахара в крови и дать стабильную энергию могут небольшие порции богатых белком блюд.
Кишечный рефлюкс. Ограничьте или избегайте кофеина, кофе, алкоголя, газировки, томатов, цитрусовых, чтобы предотвратить изжогу.
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