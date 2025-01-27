Запор, диарея и другие распространённые побочные эффекты препаратов типа Оземпика

Запор. Препараты для похудения могут замедлить пищеварение. Иногда это приводит к уменьшению или усложнению дефекации. Чтобы справиться с запором, сосредоточьтесь на гидратации (употреблении достаточного количества жидкости) и клетчатке.

Диарея. В этом случае помогает мягкая диета, которая ограничивает употребление клетчатки и включает много жидкости. Избегайте сухофруктов и продуктов без сахара.

Плохой аппетит. Ешьте часто и небольшими порциями. При этом сами порции должны содержать много питательных веществ. Смузи — отличный вариант, который включает смесь греческий йогурт, фрукты и зелень. Белок дадут сваренные вкрутую яйца, творог или хумус с овощами.