Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 января 2025, 18:45
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Запор, диарея и другие распространённые побочные эффекты препаратов типа Оземпика

Многие пытаются с помощью этих лекарств похудеть
Препараты GLP-1 помогают в контроле уровня сахара в крови и аппетита. Однако они могут иметь также неприятные побочные эффекты.
Запор, диарея и другие распространённые побочные эффекты препаратов типа Оземпика
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Запор. Препараты для похудения могут замедлить пищеварение. Иногда это приводит к уменьшению или усложнению дефекации. Чтобы справиться с запором, сосредоточьтесь на гидратации (употреблении достаточного количества жидкости) и клетчатке.

Диарея. В этом случае помогает мягкая диета, которая ограничивает употребление клетчатки и включает много жидкости. Избегайте сухофруктов и продуктов без сахара.

Плохой аппетит. Ешьте часто и небольшими порциями. При этом сами порции должны содержать много питательных веществ. Смузи — отличный вариант, который включает смесь греческий йогурт, фрукты и зелень. Белок дадут сваренные вкрутую яйца, творог или хумус с овощами.

Запор, диарея и другие распространённые побочные эффекты препаратов типа Оземпика
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Тошнота. Ешьте часто. Наличие чего-то в желудке может помочь предотвратить ухудшение тошноты. Также во время приёма пищи выбирайте порции меньше и обезжиренные блюда. Шейла Паттерсон, основательница The Sugar Dietitian, рекомендует осознанно есть, замедлять при этом темп, обращать внимание на сигналы голода и сытости и прекращать есть, когда вы чувствуете сытость.

Усталость. Поддерживать постоянный уровень сахара в крови и дать стабильную энергию могут небольшие порции богатых белком блюд.

Кишечный рефлюкс. Ограничьте или избегайте кофеина, кофе, алкоголя, газировки, томатов, цитрусовых, чтобы предотвратить изжогу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.