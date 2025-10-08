Запоры и другие признаки, что вам нужно есть больше клетчатки

Запоры и другие признаки, что вам нужно есть больше клетчаткиВсего их четыре
Запоры несколько дней подряд. Если в этом случае продукты с клетчаткой не помогают, можете попробовать принимать пищевые добавки в течение двух недель. Однако Мэдди Паскуариелло, магистр наук, сертифицированный диетолог, не рекомендует на них полагаться в долгосрочной перспективе.
Газообразование или вздутие живота. Иногда это может быть признаком запора.
Постоянный голод. Клетчатка насыщает, замедляя пищеварение и увеличивая объём пищи. Также она помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая скачки глюкозы, которые могут привести к ощущению голода вскоре после еды.
Высокий уровень холестерина. Благодаря клетчатке вы снизите уровень холестерина, особенно вредного ЛПНП.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.