Запоры и другие признаки, что вам нужно есть больше клетчатки

Запоры несколько дней подряд. Если в этом случае продукты с клетчаткой не помогают, можете попробовать принимать пищевые добавки в течение двух недель. Однако Мэдди Паскуариелло, магистр наук, сертифицированный диетолог, не рекомендует на них полагаться в долгосрочной перспективе.

Газообразование или вздутие живота. Иногда это может быть признаком запора.