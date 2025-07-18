Запоры назвали главным побочным эффектом белка

Вот несколько причин, почему от избытка белка возникает запор.

Нехватка клетчатки. Это вещество увеличивает объём стула и улучшает пищеварение. Содержится клетчатка только в растительных продуктах, в том числе в овощах, фруктах, цельнозерновых, орехах, семенах, бобовых.

Употребление слишком большого количества ультраобработанных продуктов. Как правило, в такой пище очень мало клетчатки, а также много килокалорий и добавленного сахара. Кроме того, в таких продуктах часто содержатся искусственные подсластители, влияющие на микробиом кишечника и усугубляющие запор.