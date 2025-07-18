Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 июля 2025, 00:45
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Запоры назвали главным побочным эффектом белка

Поэтому с протеином важно не переборщить
Диета с высоким содержанием белка может быть полезна для тех, кто хочет похудеть, уменьшить тягу к еде или нарастить мышцы. Однако регулярное употребление большого количества этого вещества может вызвать запоры.
Запоры назвали главным побочным эффектом белка
© Allied Digestive Health

Вот несколько причин, почему от избытка белка возникает запор.

Нехватка клетчатки. Это вещество увеличивает объём стула и улучшает пищеварение. Содержится клетчатка только в растительных продуктах, в том числе в овощах, фруктах, цельнозерновых, орехах, семенах, бобовых.

Употребление слишком большого количества ультраобработанных продуктов. Как правило, в такой пище очень мало клетчатки, а также много килокалорий и добавленного сахара. Кроме того, в таких продуктах часто содержатся искусственные подсластители, влияющие на микробиом кишечника и усугубляющие запор.

Запоры назвали главным побочным эффектом белка
© Gingagi / Getty Images

Нехватка жидкости. Для переваривания белка организму нужно много воды.

Недостаток физической активности. Это тоже может способствовать возникновению запоров.

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