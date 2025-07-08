Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 июля 2025, 11:15
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Заправка салата и зелени поможет сделать ваш сэндвич вкуснее

Об этом сказал бывший шеф-повар
Одна из хитростей, которая улучшит вкус ваших бутербродов, - это заправка салата или зелени, которые вы добавляете в сэндвич. Вот как это правильно делать.
Заправка салата и зелени поможет сделать ваш сэндвич вкуснее
© To Taste

Что даёт заправка салата? Прежде всего, это добавление влаги в бутерброд. Вы больше не едите сухую зелень, и вам не нужен майонез.

Второе - это приправа. Салат может быть пресным, и даже немного перца и соли значительно усилит его вкус.

Заправка салата и зелени поможет сделать ваш сэндвич вкуснее
© Jacob Fox

Как же правильно заправлять зелень? Как только она достигнет нужного размера, положите её в миску с примерно одной столовой ложкой винегрета. Универсальная заправка для сэндвичей бывшего повара Ника ДеСимоне - это 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка красного винного уксуса, 1 чайная ложка дижонской горчицы, щепотка соли, перца, сушёного орегано. Добавьте все ингредиенты в банку с плотно закрывающейся крышкой и встряхните её. Этой комбинацией вы сможете заправить практически любую зелень, чтобы получить суперароматный сэндвич. В крайнем случае можете вместо этого добавить к зелени только оливковое масло и каплю рассола или сока из банки с маринованными огурцами.