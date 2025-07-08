Заправка салата и зелени поможет сделать ваш сэндвич вкуснее

Заправка салата и зелени поможет сделать ваш сэндвич вкуснееОб этом сказал бывший шеф-повар
Что даёт заправка салата? Прежде всего, это добавление влаги в бутерброд. Вы больше не едите сухую зелень, и вам не нужен майонез.
Второе - это приправа. Салат может быть пресным, и даже немного перца и соли значительно усилит его вкус.
Как же правильно заправлять зелень? Как только она достигнет нужного размера, положите её в миску с примерно одной столовой ложкой винегрета. Универсальная заправка для сэндвичей бывшего повара Ника ДеСимоне - это 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка красного винного уксуса, 1 чайная ложка дижонской горчицы, щепотка соли, перца, сушёного орегано. Добавьте все ингредиенты в банку с плотно закрывающейся крышкой и встряхните её. Этой комбинацией вы сможете заправить практически любую зелень, чтобы получить суперароматный сэндвич. В крайнем случае можете вместо этого добавить к зелени только оливковое масло и каплю рассола или сока из банки с маринованными огурцами.