Заряд энергии и другие последствия для здоровья употребления батончика с протеином каждый день

Быстрый заряд энергии. Важно при этом учитывать, какой у вас рацион и действительно ли вам требуется больше белка.

Дополнительные питательные вещества. Это витамины, минералы, клетчатка. Они содержатся в некоторых протеиновых батончиках, говорит Кевин Парк, диетолог в Keck Medicine в USC.

Помощь в восстановлении мышц. Всё потому, что белок - строительный материл для мышц.

Удобная закуска. Протеиновые батончики пригодятся тем, у кого нет времени готовить перекусы и еду в течение дня.