Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 05:15
1 мин.

Защищает сердце, кости и не только: польза ежедневного употребления оливкового масла

Добавляйте его в свои блюда
Оливковое масло часто используется в кулинарии. Его ценят за насыщенный вкус и преимущества для здоровья. Вот чем оно так полезно для нашего организма.
Защищает сердце, кости и не только: польза ежедневного употребления оливкового масла
© iStock, fcafotodigital

Защита сердца. В оливковом масле много полезных мононенасыщенных жиров. Они уменьшают воспаление и положительно влияют на уровень холестерина в крови.

Поддержание здоровья костей. Оливковое масло содержит полифенолы. Эти соединения, как показали исследования, способствуют формированию костей, снижают риск потери костной массы.

Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление связано с увеличением риска развития болезней сердца, диабета 2 типа, аллергии, некоторых видов рака.

Защищает сердце, кости и не только: польза ежедневного употребления оливкового масла
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Снижение риска ухудшения когнитивных способностей. Оливковое масло помогает уменьшить воспаление и окислительный стресс. Эти факторы связаны с нейродегенеративными заболеваниями.

Защита от остеоартрита. Оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами.

Защита от рака. Высокое потребление оливкового масла может снизить риск возникновения рака на 31%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.