Защищает сердце, кости и не только: польза ежедневного употребления оливкового масла

Защищает сердце, кости и не только: польза ежедневного употребления оливкового маслаДобавляйте его в свои блюда
Защита сердца. В оливковом масле много полезных мононенасыщенных жиров. Они уменьшают воспаление и положительно влияют на уровень холестерина в крови.
Поддержание здоровья костей. Оливковое масло содержит полифенолы. Эти соединения, как показали исследования, способствуют формированию костей, снижают риск потери костной массы.
Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление связано с увеличением риска развития болезней сердца, диабета 2 типа, аллергии, некоторых видов рака.
Снижение риска ухудшения когнитивных способностей. Оливковое масло помогает уменьшить воспаление и окислительный стресс. Эти факторы связаны с нейродегенеративными заболеваниями.
Защита от остеоартрита. Оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами.
Защита от рака. Высокое потребление оливкового масла может снизить риск возникновения рака на 31%.
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