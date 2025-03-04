Защита от болезней и не только: названы преимущества для здоровья цельного молока

Поддерживает здоровье костей. Из одной чашки молока вы получаете 23% суточной нормы кальция. Также этот напиток даёт белок, фосфор и магний. Обогащённое цельное молоко — хороший источник витамина D. Он нужен для усвоения кальция.

Помогает контролировать вес. Научно доказано, что употребление цельного молока может помочь с контролем веса. Согласно недавнему исследованию, такое молоко связано с более низкой массой тела, меньшим объёмом талии, снижением риска возникновения ожирения.

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