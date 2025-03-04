Защита от болезней и не только: названы преимущества для здоровья цельного молока

Защита от болезней и не только: названы преимущества для здоровья цельного молокаВсего их четыре
Снижает риск возникновения болезней. Это касается сердечных заболеваний, ожирения, колоректального рака. Согласно обзору исследований, 1 стакан молока в день, включая цельное, связан с меньшей вероятностью развития болезней сердца, инсульта, метаболического синдрома, высокого кровяного давления, ожирения, колоректального рака, остеопороза (слабых и ломких костей).
Содержит полезные жирные кислоты. В цельном молоке более 400 жирных кислот. Многие из них полезны для здоровья. Как показывают исследования, C15:0 (пентадекановая кислота) и C17:0 (гептадекановая кислота) способны уменьшать воспаление, стимулировать восстановление клеток, снижать уровень липидов в крови.
Поддерживает здоровье костей. Из одной чашки молока вы получаете 23% суточной нормы кальция. Также этот напиток даёт белок, фосфор и магний. Обогащённое цельное молоко — хороший источник витамина D. Он нужен для усвоения кальция.
Помогает контролировать вес. Научно доказано, что употребление цельного молока может помочь с контролем веса. Согласно недавнему исследованию, такое молоко связано с более низкой массой тела, меньшим объёмом талии, снижением риска возникновения ожирения.
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