Защита от болезней сердца и другие преимущества для здоровья кофе с оливковым маслом

Защита от болезней сердца и другие преимущества для здоровья кофе с оливковым масломОбязательно попробуйте такой напиток
Защищает от болезней сердца. Исследования показывают, что употребление 1/2 столовой ложки оливкового масла в сутки связано со снижением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом на 15% и риска возникновения ишемической болезни сердца на 21%. В оливковом масле много мононенасыщенных полезных жиров.
Может предотвратить инсульт. Один обзор продемонстрировал, что употребление 1,5–2,2 столовых ложек оливкового масла в сутки снижает вероятность возникновения инсульта и болезней сердца. Другое исследование показало, что снижение риска инсульта происходит при употреблении более половины столовой ложки этого масла в сутки.
Снижает риск возникновения старческого слабоумия. Согласно результатам одного обзора, люди, которые потребляли всего 1,5 чайных ложки оливкового масла в день, имели на 28% ниже риск смерти от деменции.
Снижает вероятность развития некоторых видов рака. Высокое потребление оливкового масла связано со снижением риска возникновения любого типа рака на 31%.
Способствует долголетию и профилактике развития хронических заболеваний. Согласно результатам одного исследования 2022 года, употребление большего количества оливкового масла снижает риск преждевременной смерти от всех причин и определённых заболеваний. У людей, которые в сутки потребляли более половины столовой ложки оливкового масла, вероятность смерти от любой причины была ниже на 19%, от рака — на 17%, от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18% по сравнению с людьми, которые потребляли это масло редко.
Улучшает здоровье кишечника. Мононенасыщенные жиры и антиоксиданты в оливковом масле обладают противовоспалительными свойствами. Они могут помочь при болезни Крона и язвенном колите.
Снижает вероятность развития метаболического синдрома. Метаболический синдром представляет собой ряд факторов риска. Это гипертония (высокое кровяное давление), ожирение и гипергликемия (повышенный уровень сахара в крови).
Уменьшает симптомы депрессии. В рамках одного исследования у людей с тяжёлой депрессией значительно улучшились симптомы после ежедневного употребления около 1,7 1,7 столовых ложек оливкового масла в течение 52 дней. Но этот эффект не распространялся на участников с лёгкой и умеренной депрессией.
Улучшает состояние при воспалительных заболеваниях суставов. Одно научное исследование показало, что употребление большего количества орехов и оливкового масла снижает активность ревматоидного артрита и показатели воспаления. Причём более выраженный эффект был у людей с тяжёлой степенью ревматоидного артрита.
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