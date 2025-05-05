Защита от болезней сердца и другие преимущества для здоровья кофе с оливковым маслом

Способствует долголетию и профилактике развития хронических заболеваний. Согласно результатам одного исследования 2022 года, употребление большего количества оливкового масла снижает риск преждевременной смерти от всех причин и определённых заболеваний. У людей, которые в сутки потребляли более половины столовой ложки оливкового масла, вероятность смерти от любой причины была ниже на 19%, от рака — на 17%, от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18% по сравнению с людьми, которые потребляли это масло редко.

Улучшает здоровье кишечника. Мононенасыщенные жиры и антиоксиданты в оливковом масле обладают противовоспалительными свойствами. Они могут помочь при болезни Крона и язвенном колите.

Снижает вероятность развития метаболического синдрома. Метаболический синдром представляет собой ряд факторов риска. Это гипертония (высокое кровяное давление), ожирение и гипергликемия (повышенный уровень сахара в крови).

Уменьшает симптомы депрессии. В рамках одного исследования у людей с тяжёлой депрессией значительно улучшились симптомы после ежедневного употребления около 1,7 1,7 столовых ложек оливкового масла в течение 52 дней. Но этот эффект не распространялся на участников с лёгкой и умеренной депрессией.

Улучшает состояние при воспалительных заболеваниях суставов. Одно научное исследование показало, что употребление большего количества орехов и оливкового масла снижает активность ревматоидного артрита и показатели воспаления. Причём более выраженный эффект был у людей с тяжёлой степенью ревматоидного артрита.

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