Защита от болезней сердца и другие преимущества для здоровья яблок

Вот несколько полезных для здоровья свойств яблок.

Защита клеток от повреждения. Исследования показывают, что регулярное употребление яблок повышает антиоксидантную активность в организме. В состав этих фруктов входят такие антиоксиданты, как витамины С и Е, полифенолы, флавоноиды.

Защита от болезней сердца. Это происходит благодаря клетчатке и полифенолам в яблоках. Одно исследование показало также, что эти фрукты обладают противовоспалительным действием.

Помощь в контроле веса. Согласно результатам исследования, дети, которые ели яблоки и яблочные продукты, имели более низкий уровень ожирения и более сбалансированный рацион.

Предотвращение диабета. Считается, что антиоксиданты в яблоках защищают от развития диабета 2 типа, а эти же фрукты с кожурой снижают уровень сахара в крови.