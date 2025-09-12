Защита от болезней сердца и другие преимущества для здоровья яблок

Защита от болезней сердца и другие преимущества для здоровья яблокЕсли их есть каждый день
Вот несколько полезных для здоровья свойств яблок.
Защита клеток от повреждения. Исследования показывают, что регулярное употребление яблок повышает антиоксидантную активность в организме. В состав этих фруктов входят такие антиоксиданты, как витамины С и Е, полифенолы, флавоноиды.
Защита от болезней сердца. Это происходит благодаря клетчатке и полифенолам в яблоках. Одно исследование показало также, что эти фрукты обладают противовоспалительным действием.
Помощь в контроле веса. Согласно результатам исследования, дети, которые ели яблоки и яблочные продукты, имели более низкий уровень ожирения и более сбалансированный рацион.
Предотвращение диабета. Считается, что антиоксиданты в яблоках защищают от развития диабета 2 типа, а эти же фрукты с кожурой снижают уровень сахара в крови.
Улучшение пищеварения. Клетчатка в яблоках работает как пребиотики, то есть поддерживает рост и здоровье полезных бактерий в кишечнике.
Улучшение здоровья костей. Калий и кальций, которые содержатся в яблоках, учёные связывают со снижением риска развития остеопороза.
Поддержание водного баланса. Яблоки состоят из воды на 80–89%.
Поддержание здоровья кожи. Некоторые данные показывают, что яблоки предотвращают покраснение кожи, вызванное ниацином.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.