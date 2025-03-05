Защита от хронических болезней и другие полезные свойства ежедневного употребления черники

Защита от хронических болезней и другие полезные свойства ежедневного употребления черникиВозьмите это себе на заметку
Снижение риска возникновения хронических болезней. В чернике много антоцианов. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, могут положительно влиять на работу мозга и сосудов, отмечает Мэнди Тайлер, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог. Кроме того, они снижают уровень воспалительных маркеров в организме.
Увеличение потребления клетчатки. Из одной порции свежей черники вы получите примерно 4 г клетчатки.
Польза для сердца. Это связано с наличием в чернике антоцианов. Люди, которые потребляют больше этих веществ, имеют более низкий риск возникновения сердечного приступа, повышенного кровяного давления. Также употребление черники улучшает здоровье сосудов.
Поддержание здоровья мозга. Согласно одному исследованию, у группы пожилых (65−80 лет) после употребления в пищу лиофилизированного порошка черники в течение полугода улучшились когнитивные функции.
Улучшение иммунного здоровья. В чернике содержится много витамина С. Это одно из основных питательных веществ, помогающих в поддержании иммунитета.
Польза для здоровья кишечника. Научная статья 2024 года показала: у животных улучшился микробиом кишечника и снизилось воспаление при употреблении черники.
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