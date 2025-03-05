Защита от хронических болезней и другие полезные свойства ежедневного употребления черники

Снижение риска возникновения хронических болезней. В чернике много антоцианов. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, могут положительно влиять на работу мозга и сосудов, отмечает Мэнди Тайлер, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог. Кроме того, они снижают уровень воспалительных маркеров в организме.

Увеличение потребления клетчатки. Из одной порции свежей черники вы получите примерно 4 г клетчатки.

Польза для сердца. Это связано с наличием в чернике антоцианов. Люди, которые потребляют больше этих веществ, имеют более низкий риск возникновения сердечного приступа, повышенного кровяного давления. Также употребление черники улучшает здоровье сосудов.