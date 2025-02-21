Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2025, 17:15
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Защита от рака, болезней сердца и не только: раскрыты преимущества соевого молока

Об этом важно знать
В соевом молоке мало калорий и насыщенных жиров, а также много растительного белка и полезных веществ. Этот напиток может уменьшить воспаление, снизить риск возникновения рака, станет частью здорового рациона.
Защита от рака, болезней сердца и не только: раскрыты преимущества соевого молока
© Vegan Food & Living

Альтернатива коровьему молоку. Это хороший вариант для тех, кто не может употреблять лактозу или молочные продукты из-за аллергии или непереносимости. Также это источник белка для веганов.

Уменьшение воспаления. В соевых бобах много антиоксидантов, которые устраняют свободные радикалы. Диета с высоким содержанием антиоксидантов может также уменьшить воспаление.

Согласно результатам одного исследования, соевые добавки могут снижать уровень С-реактивного белка (СРБ), то есть маркера воспаления. Правда, участвовали в этом проекте только женщины, которые пережили менопаузу.

Поддержание здоровья сердца. В соевом молоке мало насыщенных жиров и много растительного белка. Это положительно влияет на здоровье сердца.

Защита от рака, болезней сердца и не только: раскрыты преимущества соевого молока
© Choochoo-ca-Chew

Облегчение симптомов менопаузы. Соя содержит изофлавоны, которые по структуре похожи на эстроген. В организме они могут действовать как этот гормон. Некоторые исследования демонстрируют, что изофлавоны сои могут помочь при симптомах менопаузы.

Снижение вероятности развития рака. Учёные связывают высокое потребление соевого молока с более низким риском возникновения рака.

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