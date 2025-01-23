Защита от рака и другие полезные для здоровья свойства средиземноморской диеты

Защита от рака и другие полезные для здоровья свойства средиземноморской диетыЭтот вариант питания точно стоит попробовать
В первую очередь средиземноморская диета известна своей пользой для сердца. Вот каких эффектов для здоровья вы можете ожидать, если будете придерживаться такого рациона постоянно.
Снижение риска возникновения сердечных болезней. Об этом говорится, например, в обзоре, опубликованном в журнале Circulation Research в 2019 году.
Улучшение показателей артериального давления. В ходе одной работы 2017 году выяснилось, что у взрослых, которые придерживались средиземноморской диеты, было значительно ниже систолическое артериальное давление и в течение полугода улучшилась функция эндотелия.
Снижение уровня вредного холестерина. Строгое соблюдение средиземноморской диеты, включающей оливковое масло первого отжима, способно улучшить показатели «плохого» холестерина у людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Профилактика и лечение диабета 2 типа. У тех, кто придерживался в течение четырёх лет средиземноморской диеты с добавлением оливкового масла, вероятность развития диабета снизилась на 40% по сравнению с людьми, которые соблюдали диету с низким содержанием жиров. У тех же, кто придерживался средиземноморского рациона с добавлением орехов, риск снизился на 18%.
Замедление ухудшения когнитивных способностей. Одно исследование продемонстрировало, что люди, которые придерживаются средиземноморской диеты, имеют меньше шансов на развитие лёгких когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.
Потеря веса. Учёные обнаружили, что следование средиземноморскому варианту питания может снизить риск возникновения абдоминального ожирения и помочь поддерживать вес.
Уменьшение боли при артрите. В ходе исследования с участием более 4000 человек выяснилось, что люди, которые строго придерживаются средиземноморской диеты, имели более низкий риск усиления боли и симптоматических форм остеоартрита коленного сустава.
Защита от рака. Средиземноморская диета богата антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами. Это помогает снизить риск возникновения таких видов рака, как колоректальный рак, рак головы и шеи, рак органов дыхания, желудка, печени и мочевого пузыря.
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