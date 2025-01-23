Защита от рака и другие полезные для здоровья свойства средиземноморской диеты

В первую очередь средиземноморская диета известна своей пользой для сердца. Вот каких эффектов для здоровья вы можете ожидать, если будете придерживаться такого рациона постоянно.

Снижение риска возникновения сердечных болезней. Об этом говорится, например, в обзоре, опубликованном в журнале Circulation Research в 2019 году.

Улучшение показателей артериального давления. В ходе одной работы 2017 году выяснилось, что у взрослых, которые придерживались средиземноморской диеты, было значительно ниже систолическое артериальное давление и в течение полугода улучшилась функция эндотелия.

Снижение уровня вредного холестерина. Строгое соблюдение средиземноморской диеты, включающей оливковое масло первого отжима, способно улучшить показатели «плохого» холестерина у людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Профилактика и лечение диабета 2 типа. У тех, кто придерживался в течение четырёх лет средиземноморской диеты с добавлением оливкового масла, вероятность развития диабета снизилась на 40% по сравнению с людьми, которые соблюдали диету с низким содержанием жиров. У тех же, кто придерживался средиземноморского рациона с добавлением орехов, риск снизился на 18%.