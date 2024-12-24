Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 декабря 2024, 20:15
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Засолите индейку на ночь: простой способ приготовить её вкусно к праздникам

Об этом рассказал диетолог
Запекание в духовке может сделать мясо индейки сухим, рассыпчатым, пресным. Вот что вы можете сделать, чтобы блюдо получилось максимально вкусным.
Засолите индейку на ночь: простой способ приготовить её вкусно к праздникам
© Danielle Daly

Вот порядок действий, который поможет вам приготовить вкусную индейку к праздникам.

  1. Засолите на ночь индейку в 6 л воды с 30 г соли. Добавьте также в эту жидкость несколько долек апельсина и кленовый сироп. Это позволит вам компенсировать потерю воды во время запекания мяса в духовке.

  2. Полейте птицу гусиным жиром (2 ст. л.), который смешан с небольшим количеством разрыхлителя (1 ч. л.). За счёт этого вы быстрее получите хрустящую корочку.

  3. Разогревайте духовку в течение как минимум 15 минут.

  4. Положите индейку в форму для запекания вверх дном. В середине приготовления переверните птицу. Благодаря этому хрустящая корочка у вас образуется сверху.

Засолите индейку на ночь: простой способ приготовить её вкусно к праздникам
© BBC Science Focus

  1. Бросьте горсть кубиков льда в противень на дне духовки. Это сократит время приготовления блюда до 30 минут.

  2. Проверьте температуру за 15 минут до окончания готовки. Мясному белку требуется температура 65 градусов Цельсия, при этом в рекомендации по безопасности пищевых продуктов указано 75 градусов Цельсия.

  3. Дайте индейке отдохнуть не менее 30 минут перед тем, как нарезать её.