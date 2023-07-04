Заведите эту привычку во время еды, чтобы похудеть: совет диетолога

Заведите эту привычку во время еды, чтобы похудеть: совет диетологаТак вы замедлите приём пищи
Ожирение и избыточный вес часто связаны с множеством проблем со здоровьем. Поэтому лучше всего в таком случае худеть. Для безопасного снижения веса нужно, однако, учитывать несколько факторов.
Чтобы сбросить вес без вреда для здоровья, нужно правильное питание сочетать с физической активностью. Спортивный диетолог бренда Warrior Джесс Хиллард объяснила, что ещё необходимо делать для здорового похудения.
Специалист порекомендовала пить воду во время еды, чтобы предотвратить переедание. Мозгу нужно 20 минут, чтобы понять, наелись вы или нет. Поэтому благодаря более медленному приёму пищи и употреблению воды во время еды вы станете меньше есть.
Сама по себе питьевая вода не поможет вам сбросить вес. Тем не менее при обезвоживании мы можем легко спутать чувство жажды с ощущением голода. Поэтому если вы думаете, что пьёте недостаточно воды, и хотите похудеть, то всегда первым делом при голоде выпивайте стакан воды.
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