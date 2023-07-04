Заведите эту привычку во время еды, чтобы похудеть: совет диетолога

Чтобы сбросить вес без вреда для здоровья, нужно правильное питание сочетать с физической активностью. Спортивный диетолог бренда Warrior Джесс Хиллард объяснила, что ещё необходимо делать для здорового похудения.

Специалист порекомендовала пить воду во время еды, чтобы предотвратить переедание. Мозгу нужно 20 минут, чтобы понять, наелись вы или нет. Поэтому благодаря более медленному приёму пищи и употреблению воды во время еды вы станете меньше есть.