Зависимость от дофамина: как соцсети изменяют наш мозг

Зависимость от дофамина: как соцсети изменяют наш мозгВот что об этом говорит наука
Зависимость от дофамина, который мы получаем, просматривая ленту в соцсетях, может привести к долгосрочным изменениям мозга. Особенно это касается подростков и молодых людей.
При использовании соцсетей задействуются те же части мозга, что и при зависимости от наркотиков, алкоголя, азартных игр. Учёные обнаружили, что каждый раз, когда мы получаем уведомление, «лайк» или просто смотрим видео, активируется система вознаграждения мозга. Эта же область позволяет нам ощущать удовольствие, когда мы выигрываем деньги или едим любимую закуску.
Но проблема в том, что чем больше мы пользуемся соцсетями, тем сложнее мозгу им сопротивляться. В результате как бы формируется зависимость от дофамина.
Социальные сети вызывают такую сильную зависимость потому, что мозг со временем начинает укорачивать нейроны, чтобы ускорить получение вознаграждения. Исследования показывают, что это может сделать человека более импульсивным и менее способным остановиться при листании соцсетей. Также это со временем приводит к уменьшению размера миндалевидного тела и прилежащего ядра, которые играют ключевую роль в контроле эмоций и принятии решений.
Научные работы показывают, что люди, которые проводят в соцсетях много времени, чаще испытывают стресс, беспокойство или даже депрессию. Связано это с тем, что все эти приложения созданы, чтобы заставить нас искать одобрения других. Когда мы не получаем лайков или комментариев, это может повлиять на нашу самооценку.
С другой стороны, те, кто реже пользуется соцсетями, сообщают о большей уверенности в себе и меньшем беспокойстве о мнении других.
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