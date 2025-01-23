Зависимость от дофамина: как соцсети изменяют наш мозг

Зависимость от дофамина, который мы получаем, просматривая ленту в соцсетях, может привести к долгосрочным изменениям мозга. Особенно это касается подростков и молодых людей.

При использовании соцсетей задействуются те же части мозга, что и при зависимости от наркотиков, алкоголя, азартных игр. Учёные обнаружили, что каждый раз, когда мы получаем уведомление, «лайк» или просто смотрим видео, активируется система вознаграждения мозга. Эта же область позволяет нам ощущать удовольствие, когда мы выигрываем деньги или едим любимую закуску.

Но проблема в том, что чем больше мы пользуемся соцсетями, тем сложнее мозгу им сопротивляться. В результате как бы формируется зависимость от дофамина.