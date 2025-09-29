Завтрак, обед или ужин: когда лучше всего есть рыбу

Рыба в начале дня (утром или в обед) может обеспечить стабильное высвобождение энергии и белка. При сочетании с цельнозерновыми продуктами и овощами она также помогает контролировать уровень сахара в крови, сохранять концентрацию.

Благодаря употреблению рыбы вечером вы улучшите сон, поможете мозгу восстановиться. Некоторые люди отмечают, что более лёгкие белки на ужин легче перевариваются, чем красное мясо.