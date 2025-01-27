Завтрак, овощи и фрукты в рационе, отказ от вредной пищи: как нужно изменить диету весной

Исключение продуктов из диеты. Уберите из рациона не все переработанные продукты, а хотя сначала хотя бы три из них. Это могут быть печенье, газировка, картофельные чипсы. После того, как вы сделали выбор, выбросьте эту еду из дома и больше не покупайте в магазине.

Овощи или фрукты. Они станут отличной заменой исключённым вредным продуктам. Можно даже купить что-то новое и необычное: например, хурму, грейпфруты, личи.