Здоровье кишечника оказалось связано с риском развития гипертонии

Для нового анализа учёные взяли данные шести периодов исследования с 2007 по 2020 год. Также они сосредоточились только на участниках, которым 20 лет и больше. В общей сложности в новую работу были включены 20 804 человека.

Оказалось, что у людей с высоким DI-GM (индексом диеты, отражающим определённые модели питания), вероятность развития гипертонии была на 13% меньше, чем у группы с низким DI-GM. При этом связь между высоким кровяным давлением и DI-GM была устойчивой и последовательной.