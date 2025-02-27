Здоровые привычки: как снизить риск возникновения сердечного приступа

У людей с избыточным количеством жира более высокий риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта. Даже если других проблем со здоровьем у них нет.

Закупорке артерий сердца могут способствовать также диабет, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, диабет.

Не забывайте и об управлении стрессом. Длительный стресс негативно влияет на организм.

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