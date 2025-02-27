Здоровые привычки: как снизить риск возникновения сердечного приступа

Опубликовано 27 февраля 2025, 09:451 мин.
Здоровые привычки: как снизить риск возникновения сердечного приступаОб этом важно знать всем
Сердечные заболевания — это основная причина сердечных приступов и главная причина смерти большинства людей. Чтобы снизить риск их развития, нужно регулярно посещать лечащего врача и вести здоровый образ жизни.
Лучший способ профилактики сердечного приступа — здоровые привычки. Снизить вероятность развития некоторых факторов риска развития болезней сердца помогают занятия спортом, здоровое питание, достаточное количество сна, здоровый вес, отказ от курения.
У людей с избыточным количеством жира более высокий риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта. Даже если других проблем со здоровьем у них нет.
Закупорке артерий сердца могут способствовать также диабет, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, диабет.
Не забывайте и об управлении стрессом. Длительный стресс негативно влияет на организм.
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