Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 февраля 2025, 09:45
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Здоровые привычки: как снизить риск возникновения сердечного приступа

Об этом важно знать всем
Сердечные заболевания — это основная причина сердечных приступов и главная причина смерти большинства людей. Чтобы снизить риск их развития, нужно регулярно посещать лечащего врача и вести здоровый образ жизни.
Здоровые привычки: как снизить риск возникновения сердечного приступа
© Pixabay/CC0 Public Domain

Лучший способ профилактики сердечного приступа — здоровые привычки. Снизить вероятность развития некоторых факторов риска развития болезней сердца помогают занятия спортом, здоровое питание, достаточное количество сна, здоровый вес, отказ от курения.

Здоровые привычки: как снизить риск возникновения сердечного приступа
© Woodlands Heart and Vascular Institute

У людей с избыточным количеством жира более высокий риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта. Даже если других проблем со здоровьем у них нет.

Закупорке артерий сердца могут способствовать также диабет, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, диабет.

Не забывайте и об управлении стрессом. Длительный стресс негативно влияет на организм.

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