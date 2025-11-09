Здоровый завтрак и другие правила питания, которые избавят от висящего живота после 45 лет

Здоровый завтрак. Начинайте день с белка и клетчатки. Это стабилизирует уровень сахара в крови и кортизола, уменьшит накопление жира.

Яблочный уксус. Перед приёмом пищи употребляйте натуральные биттеры или яблочный уксус. Они улучшают пищеварение, усвоение питательных веществ и метаболизм жиров.

Острая пища. Употребление такой пищи, как показывают исследования, может способствовать похудению за счёт увеличения сжигания калорий. Можете добавлять для этого в блюда кайенский перец или травяные биттер-шприцы.