Здоровый завтрак и другие утренние привычки, которые помогут снизить давление

Здоровый завтрак и другие утренние привычки, которые помогут снизить давлениеВот что эксперты рекомендуют делать каждый день
Каждый день просыпайтесь в одно и то же время. Одно исследование показало, что люди, которые дольше спали по выходным или меняли время отхода ко сну и пробуждения, были сильнее склонны к высокому кровяному давлению, чем те, кто придерживался постоянного графика сна.
Ешьте здоровый завтрак. План питания «Диетические подходы к остановке гипертонии» (DASH) рекомендует ограничить потребление жирной пищи, соли, жирных молочных продуктов и сахара. Вместо этого добавьте в рацион овощи, фрукты, цельные зёрна, молочные продукты с низким содержанием жира и обезжиренные, рыбу, постную птицу, бобовые, растительные масла.
Начните день с упражнений. Утренняя зарядка поддержит в норме давление, даст заряд энергии и поднимет настроение. Также физические упражнения помогают защититься от хронических болезней и некоторых видов рака.
Подумайте о расслабляющих ритуалах. Исследования показывают, что высокий уровень гормонов стресса связан с высоким риском развития гипертонии со временем. Уделяйте несколько минут утром занятиям, направленным на управление стрессом. Это могут быть растяжка, ведение дневника, медитация.
Следуйте рекомендациям врача по контролю давления. Доктор может вам посоветовать измерять давление дома или принимать лекарства. Старайтесь делать это в одно и то же время каждый день.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.