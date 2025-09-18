Здоровый завтрак и другие утренние привычки, которые помогут снизить давление

Каждый день просыпайтесь в одно и то же время. Одно исследование показало, что люди, которые дольше спали по выходным или меняли время отхода ко сну и пробуждения, были сильнее склонны к высокому кровяному давлению, чем те, кто придерживался постоянного графика сна.

Ешьте здоровый завтрак. План питания «Диетические подходы к остановке гипертонии» (DASH) рекомендует ограничить потребление жирной пищи, соли, жирных молочных продуктов и сахара. Вместо этого добавьте в рацион овощи, фрукты, цельные зёрна, молочные продукты с низким содержанием жира и обезжиренные, рыбу, постную птицу, бобовые, растительные масла.

Начните день с упражнений. Утренняя зарядка поддержит в норме давление, даст заряд энергии и поднимет настроение. Также физические упражнения помогают защититься от хронических болезней и некоторых видов рака.