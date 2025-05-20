Зелёный чай и другие лучшие напитки с антиоксидантами

Зелёный чай и другие лучшие напитки с антиоксидантамиИх порекомендовали диетологи
Зелёный чай. По словам зарегистрированного диетолога Эрин Дэвис, в этом напитке содержатся растительные соединения, которые снижают уровень сахара в крови, защищают нервную систему и обладают противораковым действием. Также не забудьте добавить в чай сок лимона: так организму будет проще усваивать антиоксиданты. 100 г зелёного чая содержат 1,5 ммоль антиоксидантов.
Гранатовый сок. Диетолог Мари Спано говорит, что, согласно одному исследованию, 100% гранатовый сок обладает большей антиоксидантной активностью, чем красное вино, сок винограда сорта Конкорд или зелёный чай. 100 г этого сока включают 2,1 ммоль антиоксидантов.
Виноградный сок. В его состав тоже входят полифенолы, которые действуют как антиоксиданты. Порция в 100 г даст вам 1,2 ммоль антиоксидантов.
Горячий (и холодный) шоколад. В какао содержится много антиоксидантов. Причём чем выше содержание этого продукта в напитке, тем больше антиоксидантов вы получите. Спано отмечает, что охлаждённые шоколадные напитки либо горячий шоколад помогают улучшить кровообращение, когнитивные способности, снизить кровяное давление при регулярном употреблении. Стакан на 100 г какао с молоком включает 0,37 ммоль антиоксидантов.
Кофе. В 100 г эспрессо содержится 14,2 ммоль антиоксидантов, а в таком же количестве фильтрованного кофе - 2,5 ммоль.
Апельсиновый сок. В его состав входит мощный антиоксидант гесперидин: он обладает противовоспалительным и антиканцерогенным действием. 100 г апельсинового сока дадут вам 0,64 ммоль антиоксидантов.
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