Зелёный чай и другие лучшие напитки с антиоксидантами

Зелёный чай. По словам зарегистрированного диетолога Эрин Дэвис, в этом напитке содержатся растительные соединения, которые снижают уровень сахара в крови, защищают нервную систему и обладают противораковым действием. Также не забудьте добавить в чай сок лимона: так организму будет проще усваивать антиоксиданты. 100 г зелёного чая содержат 1,5 ммоль антиоксидантов.

Гранатовый сок. Диетолог Мари Спано говорит, что, согласно одному исследованию, 100% гранатовый сок обладает большей антиоксидантной активностью, чем красное вино, сок винограда сорта Конкорд или зелёный чай. 100 г этого сока включают 2,1 ммоль антиоксидантов.

Виноградный сок. В его состав тоже входят полифенолы, которые действуют как антиоксиданты. Порция в 100 г даст вам 1,2 ммоль антиоксидантов.