Зелёный чай и другие напитки, которые естественным образом снизят уровень гормона стресса

Зелёный чай. Он содержит эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), благодаря чему может способствовать снижению уровня кортизола.

Женьшеневый чай. Приём добавок с женьшенем в течение четырёх недель снизил уровень кортизола на 16%. Правда, в пищевых добавках, скорее всего, концентрация женьшеня намного выше, чем в чае.

Напитки с магнием. Одно исследование показало, что магний способен уменьшить всплеск кортизола после тренировки.

Напитки с ашвагандой. Употребление таких напитков может снизить уровень кортизола. Исследования показали, что ежедневный приём экстракта ашваганды в дозах от 240 до 1250 мг этому способствует.