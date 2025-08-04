Зелёный чай и другие напитки, которые помогут сжечь жир за месяц

Зелёный чай и другие напитки, которые помогут сжечь жир за месяцДобавьте их в свою диету
Зелёный чай (или матча). Он борется с воспалениями, улучшает здоровье сердца, содержит вещество EGCG, способствующее окислению жиров.
Минерализованная электролитная вода. Благодаря ей вы снизите тягу к еде, приведёте в норму уровень кортизола, будете быстрее восстанавливаться.
Костный бульон. Он богат коллагеном, аминокислотами и полезными для кишечника питательными веществами, а также белком. При этом в костном бульоне мало килокалорий.
Чай с корицей или имбирём. Этот напиток поддерживает баланс сахара в крови, пищеварение, а также одновременно успокаивает нервную систему.
Кокосовая вода (без добавления сахара). Она содержит большое количество калия и натуральных электролитов. Благодаря этому кокосовая вода без сахара - идеальный вариант для питья после тренировки или для подавления тяги к еде, вызванной дисбалансом минералов.
Протеиновый коктейль. Лучше всего его пить ближе к вечеру, чтобы предотвратить переедание за ужином и достичь нужного уровня белка.
Яблочный уксус. Он снижает скачки сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Это очень важно для сжигания жира. Эффект может проявиться уже после одной столовой ложки яблочного уксуса, разбавленного водой, перед едой.
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