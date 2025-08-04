Зелёный чай и другие напитки, которые помогут сжечь жир за месяц

Кокосовая вода (без добавления сахара). Она содержит большое количество калия и натуральных электролитов. Благодаря этому кокосовая вода без сахара - идеальный вариант для питья после тренировки или для подавления тяги к еде, вызванной дисбалансом минералов.

Протеиновый коктейль. Лучше всего его пить ближе к вечеру, чтобы предотвратить переедание за ужином и достичь нужного уровня белка.

Яблочный уксус. Он снижает скачки сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Это очень важно для сжигания жира. Эффект может проявиться уже после одной столовой ложки яблочного уксуса, разбавленного водой, перед едой.

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