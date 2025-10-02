Зелёный чай и не только: названы лучшие напитки для поддержания уровня сахара в крови

Зелёный чай и не только: названы лучшие напитки для поддержания уровня сахара в кровиДобавьте их в свой рацион
Зелёный чай. Он может похвастаться катехинами, которые улучшают уровень сахара в крови. Также в нём содержатся полифенолы, обладающие противовоспалительным действием.
Золотое молоко с низким содержанием сахара. Этот напиток сочетает молоко с различными специями на выбор. В эту смесь входит и куркума, которая содержит куркумин, борющийся с воспалением. Кроме того, он может значительно снижать уровень глюкозы в крови натощак, а также уровень гликированного гемоглобина (A1C).
Кофе. Исследования показывают, что у любителей этого напитка ниже риск развития диабета 2 типа.
Коровье молоко. Согласно результатам 28 научных работ, молоко либо вообще не оказывает влияния на воспаление, либо защищает от него.
100% овощной сок. Одна порция такого сока часто содержит столько же питательных веществ, сколько несколько порций цельных овощей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.