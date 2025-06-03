Зелёный чай назвали лучшим видом чая от давления

В состав зелёного чая входят катехины. Этот тип антиоксиданта, который улучшает функцию кровеносных сосудов и здоровье сердца.

Умеренное количество кофеина в зелёном чае может на короткое время увеличить кровоток, что может способствовать улучшению общего состояния сердца и сосудов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.