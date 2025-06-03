Зелёный чай назвали лучшим видом чая от давления

Зелёный чай назвали лучшим видом чая от давленияОб этом сказала диетолог Лорен Манакер
Натуральные чаи - источник растительных соединений и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье. В том числе работу сердца.
С зелёным чаем связано больше всего клинических данных, указывающих на его пользу для здоровья при регулярном употреблении. Согласно одному метаанализу, этот напиток эффективен в снижении уровня кровяного давления. В частности, у людей уменьшились показатели систолического и диастолического артериального давления на 3 мм рт. ст. и 1 мм рт. ст. соответственно.
В состав зелёного чая входят катехины. Этот тип антиоксиданта, который улучшает функцию кровеносных сосудов и здоровье сердца.
Умеренное количество кофеина в зелёном чае может на короткое время увеличить кровоток, что может способствовать улучшению общего состояния сердца и сосудов.
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