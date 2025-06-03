Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 июня 2025, 18:00
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Зелёный чай назвали лучшим видом чая от давления

Об этом сказала диетолог Лорен Манакер
Для снижения артериального давления эксперты рекомендуют придерживаться определённых диет. Например, диеты DASH. Что же касается выбора напитков, то особенно выделяется на фоне остальных зелёный чай. Вот как он воздействует на давление.
Зелёный чай назвали лучшим видом чая от давления
© brovkoserhii/123RF

Натуральные чаи - источник растительных соединений и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье. В том числе работу сердца.

С зелёным чаем связано больше всего клинических данных, указывающих на его пользу для здоровья при регулярном употреблении. Согласно одному метаанализу, этот напиток эффективен в снижении уровня кровяного давления. В частности, у людей уменьшились показатели систолического и диастолического артериального давления на 3 мм рт. ст. и 1 мм рт. ст. соответственно.

Зелёный чай назвали лучшим видом чая от давления
© FreshSplash/Getty Images

В состав зелёного чая входят катехины. Этот тип антиоксиданта, который улучшает функцию кровеносных сосудов и здоровье сердца.

Умеренное количество кофеина в зелёном чае может на короткое время увеличить кровоток, что может способствовать улучшению общего состояния сердца и сосудов.

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