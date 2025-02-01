Зелёный чай назвали самым полезным при метаболическом синдроме

Скорее всего, этот напиток уже есть у вас дома

Примерно 30% американцев страдают метаболическим синдромом. Это комплекс заболеваний, включающих такие симптомы, как высокое кровяное давление, повышенный уровень сахара в крови и холестерин, избыток жира на животе. В том случае вам может помочь зелёный чай.