Зелёный чай оказался полезен для мозга пожилых

Сбор информации проводился в период с 2016 по 2018 год. Всего участников было 8766, их возраст составлял 65 лет и больше.

После учёта сопутствующих факторов оказалось, что более высокое потребление зелёного чая связано в значительной степени с более низкими объёмами поражений белого вещества. Люди, которые пили 600 мл чая в сутки, имели на 3% ниже объёмы поражений этой области мозга, чем те, кто пил 200 мл чая или меньше. При этом те, кто потреблял 1500 мл в день, имели на 6% меньшие объёмы поражений, чем люди из контрольной группы.

Не было никаких значительных связей, однако, между потреблением зелёного чая и объёмом гиппокампа или общим объёмом мозга. Кофе же не оказало никакого влияния на объём поражений белого вещества, общий объём мозга, объём гиппокампа.

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