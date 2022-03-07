Зелёный чай оказался полезен для зрения

Новые научные данные говорят о том, что зелёный чай в особенности полезен для здоровья, если его употреблять с имбирём. Кроме того, такой напиток положительно влияет на зрение человека.

По словам доктора медицины Канамэ Хираянаги, в зелёном чае содержится много особых веществ - катехинов. Они оказывают значительное влияние на организм.

Исследование, проведённое специалистами из китайского университета, продемонстрировало, что люди, выпивающие ежедневно две и более чашек зелёного чая, сталкиваются с возрастной катарактой в два раза реже, если сравнивать с теми, кто отказался от этого напитка. Благодаря кахетинам окисление хрусталика активным кислородом у человека не происходит, добавляет Хираянаги.