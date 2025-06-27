Зелёный чай помог снизить кровяное давление

Специалисты обнаружили, что регулярное употребление зелёного чая в разных формах связано со снижением систолического (верхнее число) и диастолического (нижнее число) артериального давления на 1 мм рт. ст. Учёные в целом пришли к выводу, что зелёный чай может быть дополнительным компонентом лечения высокого кровяного давления, но не должен заменять то, что рекомендуется принимать при гипертонии.

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