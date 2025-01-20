Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 января 2025, 05:15
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Зелёный чай стал лучшим противовоспалительным продуктом для похудения

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Хроническое воспаление может привести к увеличению веса, усталости и даже серьёзным болезням. Однако правильная пища поможет обратить это вспять.
Зелёный чай стал лучшим противовоспалительным продуктом для похудения
© Saber Healthcare Group

Зелёный чай. В нём содержится мощный катехин EGCG, который борется с воспалением, ускоряет метаболизм и сжигание жира. Согласно исследованиям, употребление 4−5 чашек зелёного чая в сутки вместе с умеренными физическими упражнениями может способствовать значительной потере веса. Это также помогает улучшить контроль сахара в крови, уменьшить воспаление.

Жирная рыба. Лосось, сардина, скумбрия богаты омега-3 жирными кислотами. Они противодействуют цитокинам, вызывающим воспаление, и улучшают чувствительность к инсулину. Также омега-3 уменьшают количество жира на животе и воспаление.

Ягоды. Особенно богаты полифенолами и антоцианами черника, клубника и малина. Эти вещества регулируют уровень сахара в крови и уменьшают воспаление. Также они полезны для кишечника.

Листовая зелень. Много антиоксидантов витаминов, которые уменьшают воспаление, содержат шпинат, кале, мангольд.

Орехи. В грецких орехах, миндале, фисташках много полезных ненасыщенных жиров и клетчатки. Эти соединения помогают сбалансировать уровень сахара в крови, уменьшают тягу к еде.

Зелёный чай стал лучшим противовоспалительным продуктом для похудения
© Shutterstock

Куркума. В ней есть куркумин. Это соединение известно способностью уменьшать воспаление на молекулярном уровне. Но лучше всего оно усваивается в сочетании с чёрным перцем.

Оливковое масло первого отжима. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Авокадо. Этот фрукт богат клетчаткой и мононенасыщенными жирами. Они помогают регулировать аппетит, улучшают здоровье кишечника и уменьшают воспаление.

Чеснок. Он обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Тёмный шоколад. Продукт с не менее 70% какао богат полифенолами, которые борются с воспалением и окислительным стрессом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.