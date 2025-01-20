Зелёный чай стал лучшим противовоспалительным продуктом для похудения

Зелёный чай стал лучшим противовоспалительным продуктом для похуденияВсего же подобных продуктов десять
Зелёный чай. В нём содержится мощный катехин EGCG, который борется с воспалением, ускоряет метаболизм и сжигание жира. Согласно исследованиям, употребление 4−5 чашек зелёного чая в сутки вместе с умеренными физическими упражнениями может способствовать значительной потере веса. Это также помогает улучшить контроль сахара в крови, уменьшить воспаление.
Жирная рыба. Лосось, сардина, скумбрия богаты омега-3 жирными кислотами. Они противодействуют цитокинам, вызывающим воспаление, и улучшают чувствительность к инсулину. Также омега-3 уменьшают количество жира на животе и воспаление.
Ягоды. Особенно богаты полифенолами и антоцианами черника, клубника и малина. Эти вещества регулируют уровень сахара в крови и уменьшают воспаление. Также они полезны для кишечника.
Листовая зелень. Много антиоксидантов витаминов, которые уменьшают воспаление, содержат шпинат, кале, мангольд.
Орехи. В грецких орехах, миндале, фисташках много полезных ненасыщенных жиров и клетчатки. Эти соединения помогают сбалансировать уровень сахара в крови, уменьшают тягу к еде.
Куркума. В ней есть куркумин. Это соединение известно способностью уменьшать воспаление на молекулярном уровне. Но лучше всего оно усваивается в сочетании с чёрным перцем.
Оливковое масло первого отжима. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые обладают противовоспалительными свойствами.
Авокадо. Этот фрукт богат клетчаткой и мононенасыщенными жирами. Они помогают регулировать аппетит, улучшают здоровье кишечника и уменьшают воспаление.
Чеснок. Он обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами.
Тёмный шоколад. Продукт с не менее 70% какао богат полифенолами, которые борются с воспалением и окислительным стрессом.
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