Зелёный чай, свекольный и томатный сок помогли улучшить работу сердца

Опубликовано 17 декабря 2024, 23:151 мин.
Зелёный чай, свекольный и томатный сок помогли улучшить работу сердцаДобавьте их в свой рацион
Научно доказано, что некоторые напитки положительно влияют на наше здоровье. Например, чай и определённые соки.
Зелёный чай. Он укрепляет сердце за счёт большого количества антиоксидантов. Известно, что зелёный чай помогает регулировать артериальное давление, снижает холестерин, повышает эластичность сосудов.
Томатный сок. Регулярное употребление этого сока, как показывают исследования, снижает уровень холестерина, уменьшить риск развития болезней сердца. Он содержит мало калорий и много витаминов.
Свекольный сок. Он богат нитратами. Эти вещества расширяют сосуды и снижают кровяное давление. Помимо этого, в соке свёклы есть антиоксиданты, подавляющие воспаление и защищающие клетки.
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Источник:ИноСМИ
Автор:Валерия Филимонова