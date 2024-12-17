Зелёный чай, свекольный и томатный сок помогли улучшить работу сердца

Свекольный сок. Он богат нитратами. Эти вещества расширяют сосуды и снижают кровяное давление. Помимо этого, в соке свёклы есть антиоксиданты, подавляющие воспаление и защищающие клетки.

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