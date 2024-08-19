Зелёный чай во время завтрака оказался полезен для сердца

Результаты одного проведённого исследования с участием 1507 китайских мужчин и женщин из Тайваня показали, что всего полчашки чая в сутки положительно влияют на давление.

Полезные свойства зелёного чая связаны в том числе с катехинами. Это антиоксиданты, которые расслабляют кровеносные сосуды. Это способствуют понижению кровяного давления.

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