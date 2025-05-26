Зелёный, чёрный чай и улун помогли защититься от диабета

Полученные данные показали, что не менее четырёх чашек чая упомянутых выше сортов в сутки снижают риск возникновения диабета 2 типа на 17% в среднем в течение 10 лет. Одна чашка этого напитка в день помогла снизить этот риск примерно на 1%, от одной до трёх - на 4%.

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