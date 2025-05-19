Зелёный и другие виды чая, которые помогут сбросить вес

Зелёный чай. Согласно результатам исследований, экстракт этого чая может повысить скорость метаболизма и процесс сжигания жира. Особенно это касается жира в области живота. Зелёный чай также содержит кофеин: он усиливает обмен веществ и использование организмом жира в качестве энергии.

Чёрный чай. В его состав входят полифенолы. Они могут эффективнее защищать от ожирения, чем те, что есть в зелёном чае. Также в чёрном чае обычно кофеина больше, чем в других видах чая.

Имбирный чай. Регулярное употребление добавок с имбирём помогает снизить общую массу тела. Имбирь, кроме того, способствует поддержанию здорового пищеварения.

Чай из гибискуса. Экстракт гибискуса помогает уменьшить накопление жира в организме. Правда, эксперты отмечают, что для достижения значительных результатов в снижении веса нужны большие дозы гибискуса.