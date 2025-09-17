Зелёный и не только: эти чаи снизят давление и улучшат здоровье сердца

Чёрный чай. Соединения в нём помогают расслабить кровеносные сосуды. Ещё этот чай связывают со снижением давления и защитой от болезней сердца.

Чай из листьев оливы. Результаты одного обзора 12 исследований показали, что экстракты листьев оливы значительно снижают артериальное давление у взрослых, особенно у людей с гипертонией.

Чай из боярышника. Как показало одно исследование, при 12-недельном приёме таблетки или капли боярышника могут значительно снизить артериальное давление у людей с лёгкой степенью гипертонии. Но научных работ на эту тему пока мало.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.