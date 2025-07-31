Жара и другие причины, почему вам хочется острого

Визуальные и обонятельные сигналы. У некоторых людей рекламные ролики, запахи или другие внешние факторы могут вызвать тягу к еде. Кроме того, одно исследование показало, что любители острых блюд испытывают также при воздействии острой пищи по сравнению с неострой повышенное слюноотделение и учащённое сердцебиение.

Жаркая погода. Острая еда вызывает потоотделение, поэтому вы можете хотеть её съесть в жару.