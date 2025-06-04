Жареная пища и другие продукты, которые повысят у вас уровень гормона стресса

Кофеин. Это натуральный стимулятор, который побуждает надпочечники вырабатывать больше кортизола (гормона стресса). Об этом сказала Лоррейн Кирни, сертифицированный диетолог. По данным исследований, кофеин способен вызвать кратковременные всплески кортизола, особенно если употреблять его в больших количествах или в стрессовых ситуациях. Но при регулярном употреблении напитков с кофеином этот эффект сглаживается.

Жареные блюда. Речь идёт о жареной курице, картошке фри, луковых кольцах. Часто в них много насыщенных жиров и трансжиров, рафинированных углеводов. Последние могут вызвать скачки уровня сахара в крови, из-за чего организм будет вырабатывать больше кортизола.

Алкоголь. По данным исследований, острое и хроническое употребление спиртного может привести к повышению уровня кортизола. Если же пить алкоголь вечером, то это может нарушить сон, поскольку в это время в организме уровень кортизола естественным образом снижается.