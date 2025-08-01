Жареная пища и не только: эти продукты ускорят старение

Жареные блюда. В них содержится много насыщенных жиров. Диеты с высоким содержанием этих веществ связаны с воспалением и дисфункцией митохондрий, то есть с признаками старения.

Красное мясо. Оно включает говядину, козлятину, ягнятину, свинину, оленину. Такие виды мяса богаты насыщенными жирами и ускоряют старение.

Алкоголь. Его регулярное употребление и воздействие при этом гормонов стресса заставляет наш организм стареть быстрее. Исследования показывают, что у людей с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, примерно на три года увеличивается биологический возраст. Злоупотребление спиртным также связано с увеличением количества морщин на верхней части лица, отёчностью под глазами, видимыми кровеносными сосудами, потерей объёма в средней части лица, морщинами, которые идут вниз от уголков рта.

Напитки с сахаром. Доказано, что ускоряют старение кофе с сахаром, газировка, подслащённый чай.