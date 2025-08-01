Жареная пища и не только: эти продукты ускорят старение

Жареная пища и не только: эти продукты ускорят старениеОб этом важно знать
Жареные блюда. В них содержится много насыщенных жиров. Диеты с высоким содержанием этих веществ связаны с воспалением и дисфункцией митохондрий, то есть с признаками старения.
Красное мясо. Оно включает говядину, козлятину, ягнятину, свинину, оленину. Такие виды мяса богаты насыщенными жирами и ускоряют старение.
Алкоголь. Его регулярное употребление и воздействие при этом гормонов стресса заставляет наш организм стареть быстрее. Исследования показывают, что у людей с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, примерно на три года увеличивается биологический возраст. Злоупотребление спиртным также связано с увеличением количества морщин на верхней части лица, отёчностью под глазами, видимыми кровеносными сосудами, потерей объёма в средней части лица, морщинами, которые идут вниз от уголков рта.
Напитки с сахаром. Доказано, что ускоряют старение кофе с сахаром, газировка, подслащённый чай.
Конфеты и сладости. Они могут ускорить старение из-за высокого содержания сахара.
Подгоревшая еда. Дело в том, что при горении мяса образуются амины и углеводороды, которые способны повредить ДНК и привести к преждевременному старению, некоторым видам рака. Также приготовление пищи при высоких температурах увеличивает выработку конечных продуктов гликации, из-за которых кожа становится более морщинистой и менее упругой.
Переработанное мясо. Это бекон, мясные деликатесы, пепперони, сосиски, хот-дог. Их употребление вызывает окислительный стресс и повреждение ДНК. Это способствует раннему старению.
Масло. Оно богато насыщенными жирами, которые могут повышать уровень холестерина, вызывать воспаление, преждевременное старение.
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