Жареная пища и не только: названы продукты, которые приводят к раннему старению

Жареная пища и не только: названы продукты, которые приводят к раннему старениюВсего их пять
Избыток сахара и рафинированных углеводов. Это приводит к гликированию, потере функции функции белка, снижению эластичности кожи, сухожилий, кровеносных сосудов. Со временем это может вызвать обвисание кожи и появление морщин. Избегайте также сладких напитков: газировок, подслащённых чаёв и лимонадов, кофейных напитков с сиропами.
Обработанные и жареные продукты. Они способны спровоцировать выработку конечных продуктов гликации (КПГ) и воспаление.
Алкоголь. Согласно результатам одного крупного исследования, частое и чрезмерное употребление алкоголя связано со старением лица. В частности, восемь или более порций чистого спирта в неделю было связано с появлением морщин в верхней части лица, отёчностью под глазами, потерей объёма лица, появлением на щеках видимых кровеносных сосудов. Правда, другие научные работы на эту тему дали противоречивые результаты. При этом алкогольные напитки связывают с более высоким риском развития рака.
Продукты с высоким содержанием натрия. Исследования на животных показывают: диета с высоким содержанием соли может вызвать старение кожи. Это связано с высоким уровнем окислительного стресса, которому она способствует. Ограничьте употребление таких продуктов, как хлеб, сыр, обработанное масло, пицца, бургеры.
Трансжиры. Если на этикетке жареной или выпеченной пищи вы видите «частично гидрогенизированные масла», это значит, что в ней могут быть трансжиры. Их связывают с ускоренным старением кожи. Продукты с трансжирами могут включать выпечку (печенье, торты, пироги, пончики), жареные блюда (картофельные чипсы, куриные наггетсы, картофель фри), замороженную пиццу, обработанное мясо.
