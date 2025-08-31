Жареная пища и не только: названы продукты, которые приводят к раннему старению

Избыток сахара и рафинированных углеводов. Это приводит к гликированию, потере функции функции белка, снижению эластичности кожи, сухожилий, кровеносных сосудов. Со временем это может вызвать обвисание кожи и появление морщин. Избегайте также сладких напитков: газировок, подслащённых чаёв и лимонадов, кофейных напитков с сиропами.

Обработанные и жареные продукты. Они способны спровоцировать выработку конечных продуктов гликации (КПГ) и воспаление.

Алкоголь. Согласно результатам одного крупного исследования, частое и чрезмерное употребление алкоголя связано со старением лица. В частности, восемь или более порций чистого спирта в неделю было связано с появлением морщин в верхней части лица, отёчностью под глазами, потерей объёма лица, появлением на щеках видимых кровеносных сосудов. Правда, другие научные работы на эту тему дали противоречивые результаты. При этом алкогольные напитки связывают с более высоким риском развития рака.