Жареные грецкие орехи со специями назвали лучшим вечерним перекусом для уменьшения воспаления

Существует несколько причин, по которым жарены грецкие орехи со специями полезны при воспалении.

Омега-3. Они обладают противовоспалительными свойствами. В грецких орехах на порцию в 28 г содержится 2500 мг альфа-линоленовой кислоты, типа омега-3.

Антиоксиданты. В грецких орехах много полифенолов. Исследования показывают, что они улучшают здоровье мозга и сердца. Также эта закуска включает корицу и имбирь, которые отличаются антиоксидантным действием.

Клетчатка. Каждая порция в ¼ чашки жареных грецких орехов со специями даёт 2 г диетической клетчатки. Она связана со здоровьем сердца и поддерживает в норме микробиом кишечника.