Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 мая 2025, 13:30
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Жареные грецкие орехи со специями назвали лучшим вечерним перекусом для уменьшения воспаления

Они помогут вам лучше спать
Известно, что воспаление может затруднить засыпание и ухудшить сон. Один из способов исправить это - есть на ночь жареные грецкие орехи со специями.
Жареные грецкие орехи со специями назвали лучшим вечерним перекусом для уменьшения воспаления
© California Walnuts

Существует несколько причин, по которым жарены грецкие орехи со специями полезны при воспалении.

Омега-3. Они обладают противовоспалительными свойствами. В грецких орехах на порцию в 28 г содержится 2500 мг альфа-линоленовой кислоты, типа омега-3.

Антиоксиданты. В грецких орехах много полифенолов. Исследования показывают, что они улучшают здоровье мозга и сердца. Также эта закуска включает корицу и имбирь, которые отличаются антиоксидантным действием.

Клетчатка. Каждая порция в ¼ чашки жареных грецких орехов со специями даёт 2 г диетической клетчатки. Она связана со здоровьем сердца и поддерживает в норме микробиом кишечника.

Жареные грецкие орехи со специями назвали лучшим вечерним перекусом для уменьшения воспаления
© Design elements: Getty Images. EatingWell design

Магний. На 28 г грецких орехов приходится 45 мг магния. Это вещество улучшает сон и оказывает противовоспалительное действие.

Мелатонин. Одно исследование продемонстрировало, что люди, которые съедали одну порцию грецких орехов каждый день в течение восьми недель, засыпали быстрее и спали дольше по сравнению с теми, кто не ел эти орехи.

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