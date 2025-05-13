Жареные грецкие орехи со специями назвали лучшим вечерним перекусом для уменьшения воспаления

Жареные грецкие орехи со специями назвали лучшим вечерним перекусом для уменьшения воспаленияОни помогут вам лучше спать
Существует несколько причин, по которым жарены грецкие орехи со специями полезны при воспалении.
Омега-3. Они обладают противовоспалительными свойствами. В грецких орехах на порцию в 28 г содержится 2500 мг альфа-линоленовой кислоты, типа омега-3.
Антиоксиданты. В грецких орехах много полифенолов. Исследования показывают, что они улучшают здоровье мозга и сердца. Также эта закуска включает корицу и имбирь, которые отличаются антиоксидантным действием.
Клетчатка. Каждая порция в ¼ чашки жареных грецких орехов со специями даёт 2 г диетической клетчатки. Она связана со здоровьем сердца и поддерживает в норме микробиом кишечника.
Магний. На 28 г грецких орехов приходится 45 мг магния. Это вещество улучшает сон и оказывает противовоспалительное действие.
Мелатонин. Одно исследование продемонстрировало, что люди, которые съедали одну порцию грецких орехов каждый день в течение восьми недель, засыпали быстрее и спали дольше по сравнению с теми, кто не ел эти орехи.
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