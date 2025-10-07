Жареные овощи и ещё четыре полезных для здоровья блюда, которые сэкономят ваши деньги

Жареные овощи с чёрной фасолью и коричневым рисом. Для этого блюда вы можете купить консервированную фасоль, замороженные овощи, рис. Это недорого, но даёт вам клетчатку и растительный белок, которые насыщают. Об этом сказала изданию Verywell Лена Бил, магистр наук, зарегистрированный диетолог, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям в больнице Piedmont Atlanta и представитель Академии питания и диетологии.

Чили из фарша из индейки и чечевицы. Если у вас мало времени, вы можете приготовить большую порцию чили в мультиварке и заморозить остатки. Чечевица - отличный источник белка и клетчатки: в четверти стакана этого продукта 9 г и 4 г этих веществ соответственно.

Салат из тунца и белой фасоли с цельнозерновыми крекерами. В тунце мало клетчатки, но много белка. При этом клетчатку вы легко можете получить из фасоли. Если тунец вам не нравится или вы беспокоитесь о содержании в нём ртути, попробуйте лосося или сардины.