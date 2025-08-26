Жареный лосось с нутом и зеленью назвали лучшим ужином для здоровья кишечника

Для улучшения здоровья кишечника лучшим ужином считается жареный лосось с копчёным нутом и зеленью. И вот почему.

Пребиотическая клетчатка. В этом рецепте нут оказывается очень полезным источником преобиотиков. Его сначала смешивают с маслом, паприкой и солью, а после этого обжаривают до хрустящей корочки. Также жареный нут может стать отличной добавкой к салату на следующий день. Кроме того, в это блюдо входит капуста кале, помогающая поддерживать микрофлору кишечника.

Пробиотики. Рецепт жареного лосося включает также сливочную зелёную заправку. Она содержит пахту, которая иногда содержит пробиотики. Вместо неё вы можете добавить в блюдо обычный йогурт или сливочный йогуртово-укропный соус с живыми и активными культурами.