Жажда, головные боли и не только: названы признаки того, что вы едите слишком много соли

Жажда, головные боли и не только: названы признаки того, что вы едите слишком много солиЭто может привести к гипертонии
Жажда и обезвоживание. Если вы едите много соли и при этом не пьёте больше воды, то организм будет вытягивать воду из клеток, чтобы компенсировать это. В результате возникнет обезвоживание. Среди его симптомов выделяют повышенную жажду, сухость во рту, сухость кожи, запавшие глаза.
Головные боли. Описывают такую боль обычно так тупую и «сжимающую». Также она может сопровождаться головокружением, раздражительностью, туманом в голове. Некоторые исследования показывают, что сокращение потребления соли может помочь людям с гипертонией, страдающими хронической головной болью. Согласно одной работе, диета с низким содержанием натрия снизила вероятность появления головных болей на 41% в группе пожилых людей с плохо контролируемым высоким кровяным давлением.
Усталость. Когда уровень натрия чрезмерно высок, может резко увеличиться уровень жидкости в мозге. Это приводит к отёку мозга. Он, в свою очередь, может способствовать появлению ранних признаков гипернатриемии: головной боли, усталости и мышечной слабости. Также одна из главных причин гипернатриемии — это обезвоживание.
Учащённое сердцебиение. Частые или сильные подобные состояния могут вызвать головокружение, предобморочное состояние, боли в груди, холодный пот и обмороки.
Вздутие живота и отёки. Происходит это из-за задержки жидкости. В результате ткани удерживают больше жидкости, чем выделяется с мочой.
Увеличение веса. Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Hypertension, продемонстрировало, что среди группы из примерно 1240 взрослых и детей увеличение потребления натрия на 1 г в сутки увеличило риск развития ожирения на 26% и 28% соответственно. Причём это было связано не с задержкой жидкости, а с общим увеличением жировой массы тела.
Высокое кровяное давление. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление более 5 г натрия в сутки тесно связано с гипертонией, повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.
Проблемы с пищеварением. Избыток соли в организме может привести к тошноте, расстройству желудка, диарее. Также высокий уровень натрия вызывает дисбаланс бактерий и дрожжей в желудке и кишечнике. Это может мешать нормальному всасыванию жидкостей в кишечнике, что приводит к водянистой диарее, вздутию живота, спазмам и газам.
Нарушения сна. Задержка жидкости может увеличить риск возникновения обструктивного апноэ сна, гипертония же может привести к боли в груди, головным болям, мешающим сну.
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