Жажда, головные боли и не только: названы признаки того, что вы едите слишком много соли

Жажда и обезвоживание. Если вы едите много соли и при этом не пьёте больше воды, то организм будет вытягивать воду из клеток, чтобы компенсировать это. В результате возникнет обезвоживание. Среди его симптомов выделяют повышенную жажду, сухость во рту, сухость кожи, запавшие глаза.

Головные боли. Описывают такую боль обычно так тупую и «сжимающую». Также она может сопровождаться головокружением, раздражительностью, туманом в голове. Некоторые исследования показывают, что сокращение потребления соли может помочь людям с гипертонией, страдающими хронической головной болью. Согласно одной работе, диета с низким содержанием натрия снизила вероятность появления головных болей на 41% в группе пожилых людей с плохо контролируемым высоким кровяным давлением.

Усталость. Когда уровень натрия чрезмерно высок, может резко увеличиться уровень жидкости в мозге. Это приводит к отёку мозга. Он, в свою очередь, может способствовать появлению ранних признаков гипернатриемии: головной боли, усталости и мышечной слабости. Также одна из главных причин гипернатриемии — это обезвоживание.

Учащённое сердцебиение. Частые или сильные подобные состояния могут вызвать головокружение, предобморочное состояние, боли в груди, холодный пот и обмороки.

Вздутие живота и отёки. Происходит это из-за задержки жидкости. В результате ткани удерживают больше жидкости, чем выделяется с мочой.