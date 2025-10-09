Железо и другие БАДы, которые плохо сочетаются с кофе

Железо. Употребление кофе с железосодержащими добавками может ухудшить их усвоение. Танины и полифенолы в кофе могут связываться с железом и мешать его усвоению. Принимайте добавки с железом минимум за два часа до употребления кофе или через два часа после этого.

Водорастворимые витамины (комплекс B и C). Кофе обладает лёгким мочегонным эффектом, что может снизить эффективность водорастворимых витаминов: витаминов группы В, витамина С. Поэтому пейте кофе и принимайте эти витамины отдельно.

Витамин D и кальций. Исследования показывают, что повышенное повышенное потребление кофеина связано с понижением уровня витамина D. Кофе уменьшает количество рецепторов, необходимых для усвоения витамина D, что влияет на усвоение кальция и здоровье костей. Также мочегонное действие этого напитка может увеличить потерю кальция с мочой.