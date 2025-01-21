Железо, витамины С и Е, ресвератрол: что нет смысла принимать для долголетия

Железо, витамины С и Е, ресвератрол: что нет смысла принимать для долголетияВозьмите это себе на заметку
Железо. Элизабет Уорд, зарегистрированный диетолог, не рекомендует принимать добавки железа без рекомендации врача. Всё потому, что железо может накапливаться в печени, сердце и поджелудочной железе у людей с гемохроматозом (наследственное заболевание, при котором организм усваивает много железа). Вы можете даже не знать, что у вас эта болезнь: она встречается у 1 из 200−400 человек.
Ресвератрол. Дозы этого вещества, которые нужны для эффектов, наблюдаемых в исследованиях (польза для сердца и борьба со старением), намного выше, чем в добавках. Кроме того, избыток ресвератрола в форме добавки может мешать действию ражижающих кровь препаратов, а также способен привести к побочным эффектам со стороны желудочно-кишечного тракта.
Витамин С. Чрезмерные дозы этого витамина могут мешать защитным механизмам организма, отмечает Джоанна Кац, зарегистрированный диетолог из Орландо. Они способны подавлять эндогенную антиоксидантную систему ответа организма, которая эффективнее всего борется с окислительным стрессом.
Витамин Е. Исследования, направленные на изучение его влияния на долголетие, дали неоднозначные результаты. В некоторых из них даже говорится, что высокие дозы этого витамина могут нарушить окислительный баланс организма и потенциально увеличить риск возникновения проблем с сердцем и сосудами, а также рака.
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