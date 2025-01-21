Железо, витамины С и Е, ресвератрол: что нет смысла принимать для долголетия

Железо. Элизабет Уорд, зарегистрированный диетолог, не рекомендует принимать добавки железа без рекомендации врача. Всё потому, что железо может накапливаться в печени, сердце и поджелудочной железе у людей с гемохроматозом (наследственное заболевание, при котором организм усваивает много железа). Вы можете даже не знать, что у вас эта болезнь: она встречается у 1 из 200−400 человек.

Ресвератрол. Дозы этого вещества, которые нужны для эффектов, наблюдаемых в исследованиях (польза для сердца и борьба со старением), намного выше, чем в добавках. Кроме того, избыток ресвератрола в форме добавки может мешать действию ражижающих кровь препаратов, а также способен привести к побочным эффектам со стороны желудочно-кишечного тракта.