Женщины, которые сбросили более 30 кг, рассказали, как им это удалось

Выполняйте силовые упражнения. Пользовательница TikTok Эмма (@emmaa.getsfitt) рассказала о своей тренировке, благодаря которой она избавилась от 73 кг. В неё вошли такие упражнения, как приседания, обратные выпады, отжимания, ягодичные мостики, конькобежец. Диетолог Эми Гудсон говорит, что для сохранения мышц и сжигания жира идеально подходят силовые тренировки с умеренными кардио (ходьба или езда на велосипеде). Эффективными могут быть и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Но их важно выполнять сбалансированно.

Будьте последовательны. Кетии Осибогун из TikTok рассказала, что смогла похудеть, тренируясь под одно и то же видео. Она весила около 130 кг и за 8 месяцев сбросила около 32 кг.