Жирная рыба и другие белки для похудения

Жирная рыба. Это один из лучших источников противовоспалительного белка. В такой рыбе много жирных кислот омега-3, она поддерживает здоровье сердца и мозга. Включите в рацион лосось, скумбрию или сардины и ешьте их несколько раз в неделю.

Бобовые. В фасоли, чечевице много антиоксидантов и растительного белка. Они также снижают воспаление, способствуют устойчивому похудению.