Жирная рыба и другие белковые продукты, которые помогут похудеть

Курица. Это наиболее доступный источник белка для человека. Из 110 г куриной грудки без кожи и костей вы получите 32 г белка, а также цинк, железо, холин, витамины группы В.

Бобовые. К ним относятся в том числе нут, чечевица, сухой горох, фасоль. На 1/2 стакана чечевицы приходится 9 г белка, на такое же количество нута - 7 г белка, а на ту же порцию сухого гороха - 20 г белка.

Жирная рыба. В лососе, тунце, форели много полезных для сердца омега-3 жирных кислот. Учёные связывают употребление рыбы с более низким риском развития инсульта. Также из 85 г лосося вы получите 17 г белка.